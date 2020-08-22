İHA

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.

İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ PARTİLER

İHA'da yer alan habere göre boğazda, Beşiktaş Arnavutköy, Bebek ve Haliç'te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor. Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu.

VİRÜSE MEYDAN OKUYORLAR

Partilerde doyasıya eğlenenler virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.