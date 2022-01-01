Pandeminin neferleri 2021'in son gününde de görev başındaydı

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin ön cephedeki kahramanları sağlık çalışanları 2022’i yılını da görevleri başında karşıladı.
Sağlık çalışanları, yoğun bakımlarda Covid-19 servislerinde yıl boyunca hastaları için verdikleri mücadeleye senenin son gecesinde de devam etti. Kepez Devlet Hastanesi Covid-19 kliniği ve yoğun bakım servisinde çalışan sağlıkçılar, 2022 yılında salgının sona ermesini diledi. 2 yıldır üzerlerindeki koruyucu ekipmanlarla hastalarına şifa olmak için mücadele eden sağlık çalışanları, yeni yılı sevdiklerinden ve çocuklarından uzak bir şekilde karşıladı.
6 yıldır yoğun bakım hemşireliği yapan Merve İdem Çelik, 2 yaşındaki oğlu Deniz Çelik’i cep telefonuyla görüntülü aradı. Oğluyla hasret gideren Çelik, seneye birlikte olmayı temenni etti.
"YILBAŞINDA DA NÖBETTEYİZ"
Yoğun bakım hemşiresi Abdullah Erdem, 2021 yılının zorlu geçtiğini belirterek, “Aşılama başladıktan sonra vaka sayısı düşmeye başladı. Vatandaşlarımızdan aşı olmalarına devam etmesini istiyoruz. Ekip arkadaşlarımla 24 saat hizmet veriyoruz. Yılbaşında da nöbetlerimize devam ediyoruz. Covid'siz yeni bir yıl diliyorum. Daha iyi günlerin gelmesini diliyorum” dedi.
"YOĞUN BAKIMDA GÖRÜŞMEYELİM"
Merve İdem Çelik, hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “En kısa sürede pandeminin bitmesini istiyoruz. Aşı olalım, yoğun bakıma düşmeyelim. Yoğun bakımda yatan hastalarımız serçe parmaklarını oynatmaya muhtaç duruma geliyorlar. Aşımızı olalım, kurallara uyalım yoğun bakımda görüşmeyelim. İnşallah Covid hayamızdan çıkar gider, normal yaşantımıza biran önce döneriz. Herkese sağlıklı bir yıl dilerim” diye konuştu.
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