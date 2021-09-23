Pandeminin kanser ölümlerini artıracağını söyleyen onkolog proje başlattı

DHA

Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kanser hastalarının hastaneye gitmekten kaçınmaları nedeniyle Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'na başvurarak, 'Salgında kanser beklemez' isimli projeyi hayata geçirdi.

Salgın sonrası kanser nedeniyle ölüm sayılarında patlama yaşanacağını söyleyen Haydaroğlu, kanser hastalarının oyuncu olarak yer aldığı kamu spotu hazırladı. Proje hakkında konuşan Prof. Dr. Haydaroğlu, "İngiltere'de farklı kurumlardaki akademisyenlerin yaptığı ortak bir çalışmanın verileri, salgın sonrası kanser hastalarının ölüm oranlarında patlama yaşanacağını söylüyor. Geç tanı ve tedavi nedeniyle önümüzdeki 5 yıl içinde meme kanserinde ölüm oranı yüzde 9, bağırsak kanserinde yüzde 15 oranında artacak" diye konuştu.

'HASTANEYE GİTMEKTEN KORKAN HASTAM BENİ ETKİLEDİ'

Pandemi nedeniyle önceki yıllara göre kanser hastalarında gözlemlediği değişimleri anlatan Prof. Dr. Haydaroğlu, "Salgın döneminde geçmiş yıllara göre muayene için başvuran kanserli hastaların hastalıklarının ilerlemiş olduğunu gördüm. Özellikle memesindeki kitleyi hissetmesine rağmen koronavirüsten korkarak hastaneye başvurmayan bir hastam beni çok etkiledi. Çünkü hastalık pek çok bölgeye nüksetmişti. Hastaların kontrollere gelmediği için hastalıklarının ilerlediğini gördüm ve çok üzüldüm. Bunun üzerine bu projeyi hayata geçirdim" diye konuştu.

HASTALAR OYUNCU OLDU

Proje kapsamında 3 kamu spotu hazırlandığını belirten Prof. Dr. Haydaroğlu, şunları söyledi: "Birinci video, kanser hastalarının tedavilerini aksatmamaları için ikinci video kanser kuşkulu hastaların tarama yaptırmaları için üçüncü video ise kanser taramalarının salgına rağmen aksatılmaması gerektiğini vurgulamak için hazırlandı. Videomuzda kanserli hastalar oyuncu olarak yer aldı. Bu hastalardan bazıları birebir kendi yaşadıklarını canlandırdı. Proje kapsamında aynı zamanda çok sayıda afiş basıldı. Bu afişler kent genelinde yer alacak."

'GÖNÜLLÜ ÇALIŞMASINI YAPTIĞIM HASTALIĞA YAKALANDIM'

Kamu spotunda rol alan meme kanseri hastası Gülemre Aybars (73), "15 yıl önce meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllü çalışmalara katılıyordum. O zaman bir gün benim de bu hastalığa yakalanacağımı bilmiyordum. Yaklaşık 6 yıl önce göğsümde mercimek büyüklüğünde bir şey hissettim. Hemen tarama için başvurdum ve meme kanseri tanısı aldım ardından tedaviye başladım. Hastalığın hemen fark edilmesi sayesinde hastalık kontrol altına alındı. Şu anda takipteyim. Bütün kadınlarımıza yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladık. Bu projede kanserli bir hasta rolünü oynadım. Rolümü canlandırırken adeta yaşadıklarımı bir kez daha yaşadım. İnşallah çok daha büyük kitlelere ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.