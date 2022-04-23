Pandeminin bir faydası! 3 kişiden 1'i daha çok kitap okuyor

UNESCO’nun öncüsü olduğu Dünya Kitap Günü, bu yıl 23 Nisan’da 27. kez kutlanırken, global kitap endüstrisi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Grand View Research’ün konuya dair yayımladığı verilere göre, 2020’de 132,1 milyar dolara ulaşan küresel kitap sektörü, 2021’de 138,4 milyarı gördü. Sektörün her yıl yüzde 2,4’lük bileşik büyüme ortalamasıyla 2028’e kadar 159,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Araştırmalara göre kitap endüstrisindeki yaşanan artışa paralel olarak ise 2021’de dünya çapında yaklaşık 1,5 milyon yeni kitap yayınlandığı görülüyor. Teknoloji günlük hayatımıza gün geçtikçe daha fazla nüfuz etse de basılı kitapların popülerliği ise devam ediyor ve e-kitap satışları yüzde 8 azalırken, basılı kitaplara ilgi gün geçtikçe artıyor.
EN ÇOK OKUYAN ÜLKE: HİNDİSTAN
Geçtiğimiz dönemde okumaya ilginin artmasında pandemi kısıtlamalarının etkisi öne çıkıyor. İncelemeler, her 3 kişiden birinin (yüzde 35) pandemi sebebiyle daha fazla okumaya başladığını gösteriyor. Koronavirüsün ortaya çıktığı Asya, pandemide en çok kitap okuyanlara da ev sahipliği yapıyor. En çok kitap okuyan ülkelerin ilk sıralarında bulunan Hindistan, Tayland ve Çin’in, zirvedeki yerini 2021’de de koruduğu görülüyor. Avrupa sıralamasında ise Finlandiya ilk sırayı alırken, onu Polonya ve Estonya izliyor. ABD’nin 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 daha fazla okuduğu tespit edilirken, Avrupa’dakilerin ise günde en az bir saatini kitap okumaya ayırdığı belirtiliyor.
Y KUŞAĞI HER ZAMAN DAHA ÇOK OKUYOR
2020 - 2021 verilerinden hareketle okuma alışkanlıklarının incelendiği araştırmalar, Z kuşağının salgın sırasında kitap okuma sıklığını diğer nesillere göre artırdığına dikkat çekse de milenyum kuşağının her zaman daha fazla okuduğu kaydediliyor. Z kuşağı okuduğu kitapları genellikle sosyal medya aracılığıyla seçerken, X kuşağı en çok satanlar listelerini takip etmeyi tercih ediyor. Her iki kuşaktaki okurların yüzde 61’i kurgu olmayan kitapları okumayı seçerken, kurgu kitaplarda ise en çok romantizm, bilimkurgu ve ilham verici temalar öne çıkıyor.
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