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        Haberler Sağlık Pandemideki kadar salgın var: Uzmanlardan Influenza ve Covid-19 salgınlarına karşı kritik uyarı

        Pandeminin en yoğun dönemlerindeki kadar salgın var: Influenza ve Covid-19'a karşı ne yapmalıyız?

        Son dönemlerde artan "Domu gribi", "Influenza" ve "Covid-19" vakalarına karşı uzmanlar dikkat edilmesi gerekenleri listeledi. Hastanelerde yaşanan yoğunluğun ciddi bir biçimde arttığını belirten uzmanlar pandemi dönemindeki kadar virüs artışı görüldüğünü söylüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 19:12 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:12
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        • 1

          PANDEMİ KADAR YAYGIN BİR SALGIN VAR

          Hekimler son haftalarda Covid-19, influenza ve domuz gribi şikayetleri ile hasta yoğunluğunun ciddi şekilde arttığını belirtiyor. Grip aşısı olmayan ve bağışıklığı düşük kişilerin risk altında olduğunu söyleyen uzmanlar, sağlık sisteminde yaşanan yoğunluğun önüne geçilebilmesi için vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

        • 2

          Uzmanlar yeni varyantaların Türkiye'de görülebileceğini ancak ulusal bir çapta test uygulaması yürütülmediği için net bir sonuç elde edilemediğini söylüyor. Son birkaç haftadır mevsimsel gribin yanı sıra Covid-19 ve influenza gibi farklı salgınların aynı anda yaşandığı belirtiliyor.

        • 3

          HASTALIK DÖNGÜYE GİRİYOR

          Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini belirten uzmanlar, uygulanması gereken tedavinin kişinin geçirdiği virüse göre yapılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca iş yerlerinde yaşanılan çalışma baskısı hastalığı döngüye sokarak hem geçmesini zorlaştırıyor hem de yayımlasını sağlıyor.

        • 4

          SALGIN HASTALIKLARDA HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR?

          Yaşanılan hastalıkların 2-3 hafta boyunca geçmediğini belirten uzmanlar, hastalığın iyileşme sürecinde dikkat edilmezse geri dönebileceğini vurguluyor. Genellikle yoğun halsizlik ve geçmeyen öksürük belirtileri görülürken, bağışıklığı düşük olan kişilerde kulak ilthiplanması ve akciğer enfeksiyonları oluşabiliyor.

        • 5

          RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLER DAHA DİKKATLİ OLMALI

          Gerekli tedbirler alınmadığı sürece salgınların yayılmaya devam edeceğini söyleyen uzmanlar, özellikle hamilelerin, kronik hastalığı olanların, çocukların ve yaşlıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

        • 6

          SALGINA KARŞI HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

          Riskli gruplardaki kişilerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini savunan uzmanlar, ayrıca sağlık kuruluşlarına giderken veya toplu taşıma kullanırken maske takılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanımından kaçınılmalı.

          Kaynak: BBC

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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