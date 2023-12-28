PANDEMİ KADAR YAYGIN BİR SALGIN VAR

Hekimler son haftalarda Covid-19, influenza ve domuz gribi şikayetleri ile hasta yoğunluğunun ciddi şekilde arttığını belirtiyor. Grip aşısı olmayan ve bağışıklığı düşük kişilerin risk altında olduğunu söyleyen uzmanlar, sağlık sisteminde yaşanan yoğunluğun önüne geçilebilmesi için vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıyor.