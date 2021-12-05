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Pandemide Türkiye’de en çok seyredilen filmler listesi

Pandemi döneminde Türkiye’de en çok seyredilen filmler

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle kapanan sinema salonları geçtiğimiz temmuz ayında yeniden açıldı. Birçok iddialı ve popüler film, dünyayla aynı anda gösterime girdi. Sonuçlar, pandemi öncesini yakalayamadı; hiçbir film 1 milyon seyirci barajını geçemedi. İlk 10’da sadece 1 yerli film olması da önemli bir gösterge. Ama geçiş dönemi olarak bakıldığında çok kötü olduğu söylenemez. İşte 2021 yılında Türkiye’deki sinema salonlarında en çok seyredilen 10 film. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar yazdı

05.12.2021 - 01:46 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • Hızlı ve Öfkeli 9
    (F9: The Fast Saga)

    Türkiye’de geçtiğimiz temmuz başında sinema salonlarının yeniden açıldığı ilk günlerde gösterime giren aksiyon türündeki ‘Hızlı ve Öfkeli 9’, ilk hafta sonu 181.692 seyirciyle sinema sektörüne derin bir nefes aldırmayı başardı. 2020 yılında kısa süre açık kalan sinema salonları, dünyanın geri kalanına oranla Türkiye’de çok daha az iş yapmış; seyirciler pandeminin psikolojik eşiğini aşamamıştı. Hatta sinemaların kapalı olması nedeniyle filmin basın gösterisi yapılamamış ve çok iyi tanıtılamamıştı. Türkiye’de yaz aylarında seyircilerin azaldığı da hesaba katıldığında aslında kimse filmin sonraki haftalarda bu kadar geniş bir kitleye ulaşmasını beklemiyordu. Tüm bu başarının altında ‘Hızlı ve Öfkeli’nin Türkiye’de öteden beri çok sevilen bir aksiyon serisi olmasının kuşkusuz büyük payı vardı. Toplam seyirci: 959.885

  • Venom: Zehirli Öfke 2
    (Venom: Let There Be Carnage)

    Serinin ilk filmi Türkiye’de 2018’in ekim ayında gösterime girdiğinde 890.596 seyirciye ulaşmıştı. 3 yıl sonra yine ekim ayında seyircilerle buluşan ‘Venom: Zehirli Öfke 2’ ilk hafta sonu 186 bin seyirciyle ‘Hızlı ve Öfkeli 9’un ilk 3 günde ulaştığı seyirci sayısını geçerek salon işletmecileri ve dağıtımcıları umutlandırdı. Gerçi toplam seyirci sayısında ‘Hızlı ve Öfkeli 9’u geçemedi ama şimdilik kaydıyla yılın en iyi ikinci filmi olmayı başarmış durumda. Bedenine giren uzaylıyla simbiyotik yaşam sürdürmek zorunda kalan Eddie Brock’un hikâyesinin anlatıldığı Marvel yapımı süper kahraman öyküsü ‘Venom Zehirli Öfke 2’ dünyada da yılın en çok seyredilen filmlerinden biri olmayı başardı. Toplam seyirci: 663.290

  • Âkif

    Senaryosunu Hakan Haksun’un yazdığı, Sadullah Şentürk’ün yönettiği ‘Âkif’, Mustafa Kemal’in işgal kuvvetlerine karşı direnişi başlattığı dönemde şair Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklal Marşını yazmasına neden olan olayları anlatan tarihi bir film. Başrollerinde Yavuz Bingöl’ün yanı sıra Fikret Kuşkan ve Murat Han’ın oynadığı film, sürpriz şekilde yılın en çok seyredilen filmlerinden biri oldu. İlk hafta sonunda sadece 55 bin kişiye ulaşan film, özellikle ‘fısıltı gazetesi’ sayesinde seyircisini artırmayı başardı. ‘Âkif’in yıl içinde şu ana kadar ilk 10’a girebilen tek Türk filmi olması, yerli film seyircilerinin henüz sinemaya dönmediğinin göstergelerinden biri. O yüzden gösterdiği başarı daha çok anlam kazanıyor. Toplam seyirci: 628.490

  • Dune: Çöl Gezegeni
    (Dune: Part I)

    Frank Herbert’ın aynı adlı roman serisinden sinemaya uyarlanan film, bir üçlemenin ilk halkası olarak buluştu seyircilerle. Aksiyondan ziyade bilimkurgu ağırlıklı olan ‘Dune: Çöl Gezegeni’, yönetmeni Denis Villeneuve’ün önceki filmleri gibi çok iyi eleştiriler aldı. Türkiye dahil tüm dünyada tanıtımı çok iyi yapılan film, ilk hafta sonu 100 bin seyirciyi aşmayı başardı. Sonraki haftalarda da hiç kötü gitmedi. Kitabı Türkiye’de yurtdışındaki kadar tanınmasa da geniş bir seyirci kitlesine ulaşabildi. Bu arada, filmin dünya genelindeki hasılat sıralamasında onuncu sırada yer aldığını belirtelim. Bu yüzden, Türkiye’de beklenenden daha iyi bir performans gösterdiği söylenebilir. Toplam seyirci: 580.575

  • Eternals

    Marvel Sinematik Evreni’nin 26’ncı filmi olarak gösterime giren süper kahraman türündeki ‘Eternals’, son dönemde Marvel’ın en çok üstüne titrediği projeydi. Tanıtımı aylar öncesinden başlamış, ‘Nomadland’ ile en iyi yönetmen Oscar’ını kazandığı günlerde Chloe Zhao’nun bir sonraki filmi olarak adından çok söz ettirmişti. Özetle beklentiler yüksekti. İlk hafta sonu Türkiye dahil birçok ülkede gişeden iyi haberler geldi ama sonraki haftalarda aynı performansı gösteremedi. Sadece eleştirmenler değil seyirciler de filmi çok beğenmedi. Yine de Türkiye’de şu anda yılın en çok seyirci toplayan beşinci filmi… Dünyada ise 11’nci sırada… Toplam seyirci: 364.092

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