Pandemide her güne bir masal, bir oyun

Pandemide her güne bir masa,l bir oyun

KoçSistem tarafından hayata geçirilen, bilinçli teknoloji kullanımına dikkat çekmeyi ve aile içerisinde ebeveyn-çocuk iletişimine katkı sağlamayı amaçlayan Aile Saati projesi, yeni proje ortağı Yapı Kredi Yayınları ile etki alanını genişletiyor.

“Eğitim Ortağı” AÇEV’in ardından “Kitap Ortağı” olarak Yapı Kredi Yayınları ile iş birliği yapan KoçSistem, pandemi dönemiyle birlikte ev içerisinde artış gösteren teknoloji kullanımının aile üyelerinin birbirleriyle kaliteli zaman geçirerek dengelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Projeye kapsamında Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Her Güne Bir Oyun” ve “Her Güne Bir Masal” isimli özel olarak basılarak eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılarak “ekransız” ev içi faaliyetleri desteklenecek.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ve Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen ve usta yazar Ahmet Ümit

Konuyla ilgili düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında konuşan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, dijital uyaranlara çok fazla maruz kaldığımız pandemi günlerinde, ekranları belli bir süre de olsa kapatarak, ailece vakit geçirmemiz ve tüm aile bireylerini tıpkı kitap okumak gibi nitelikli aktiviteler yapmaya özendirilmesi gerektiğini belirtip ekledi: "Aile Saati projemizin etki alanını genişletmek için eğitim ortağımız AÇEV ile ebeveyn eğitimlerine devam ediyor; yeni ortağımız Yapı Kredi Yayınları ile daha fazla sayıda çocuğun ve ailenin kitaba erişimini sağlamayı, dijital ekranlardan uzaklaştığımız zamanlarda kitap okuyarak, oyun oynayarak ve hayal kurarak büyüyen çocukların yetişmesi için toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyoruz.”

Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen, pandeminin getirdiği bu sıkıntılı günlerde ev halkını birlikte kaliteli zaman geçirmeye teşvik eden Aile Saati projesinin çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi: "AÇEV Anne ve Baba Destek Programları’nda ebeveynlere kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırılması için çalışacağız. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Her Güne Bir Masal” ve “Her Güne Bir Oyun” adındaki uzun​ yıllardır çok beğenilerek okunan kitaplar​ımız eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılarak, “ekransız” ev eğlenceleri desteklenecek."

Toplantıya katılan usta yazar Ahmet Ümit ise yazarlık serüveninin annesinden duyduğu masallarla başladığını ifade etti: “Çocukların ruhsal gelişimi en az fiziksel gelişim kadar önemli. Ruhsal gelişim aşamasında da masalların önemli yer tutuyor.Masalların özgürlüğü var. Çocuklarımızın zor bir dünyada iyi ve güçlü kalabilmeleri için ruhlarının doğru biçimde masallarla beslenmesi gerekiyor. Aile Saati bu ihtiyaca cevap veren bir proje olarak öne çıkıyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Aile Saati projesi kapsamında #haydikapatalım etiketiyle ebeveynler her gün 19:00 – 20:00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediliyor. Bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tüm ekranları kapatarak “ekransız”; ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirmeleri çağrısı yapılıyor.