"Pandemide gösterime girmesi bizi mutlu etti"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ali Doğançay’ın yazıp yönettiği; Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış, Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün, Seren Deniz Yalçın’ın rol aldığı polisiye komedi filminin galası önceki gün gerçekleşti. Galaya, yönetmen ve oyuncuların yanı sıra, sanat ve cemiyet hayatından da ünlü isimler katıldı.

Filmle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncuların ortak söylemi pandemi öncesinde çektikleri filmin vizyona girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmek oldu.

Filmi bir an önce izlemek istedikleri söyleyen oyuncular, aylar sonra bir arada olmaktan duydukları mutluluğu da paylaştı.