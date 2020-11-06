Pandemide evden çıkmayan akademisyenin çektiği kısa film festivallerde ilgi görüyor

AA

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Dinçer, Kovid-19 dolayısıyla evden çıkamadığı dönemde yaşadığı sıkışmışlık hissini yansıttığı kısa filminin kamera önü ve arkası ile kurgu masasında kendisi yer alıyor.

Müziği Aziz Zeki tarafından yapılan ve uluslararası film festivallerinin seçkisinde yer bulan "TIME-VID19" birçok festivalde ise finalist ya da yarı finalist olmayı başardı.

Dinçer, AA muhabirine, fotoğrafın yanı sıra kısa filme de ilgisinin olduğunu belirterek, kısa film konusunda eğitimler aldığını söyledi.

Pandemi başladığında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için kısıtlama getirildiğini anımsatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Bu kısıtlama haziran ayına kadar sürdü. Kronik rahatsızlığım nedeniyle evde kaldım. Ancak bu süreç bana zor geldi. Evde kaldığımın 45. gününde bir kısa film aklıma geldi. Böyle durumlarda zamanın akmadığına ve yavaş ilerlediğine dikkati çekmek istedim. Zamanın içindeki sıkışmışlığı hissettirmeye çalıştım. Yaklaşık 3 dakikalık bir film. Filmin hem kamera önünde hem de arkasında çalıştım. Müzik için bir arkadaşımdan yardım istedim. Film tamamlanınca çeşitli uluslararası festivallere gönderdim. Festivallerden güzel dönüşler oldu."

Kısa Film Yönetmenleri Derneği Üyesi Dinçer, salgın sonrasında farklı projeler yapacağını aktardı.