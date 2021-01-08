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Araç kiralama platformu Yolcu360, 2020’de platform üzerinden yapılan kiralama alışkanlıklarına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre geçtiğimiz yıl en çok araç kiralama yapılan şehirler sırasıyla, İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Yapılan her 100 kiralamanın 72 tanesi bu üç il özelinde gerçekleşirken, bu şehirleri Antalya, Muğla ve Adana takip etti.

En çok kiralamanın yapıldığı ofisler ise Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve İstanbul Havalimanı olarak gerçekleşti. Kiralamaların yüzde 43,88’i bu üç lokasyon üzerinden yapıldı. Havalimanları dışında en çok araç kiralanan ofisler arasında İstanbul’da Yenibosna ve Kadıköy; Ankara’da ise Çankaya gibi lokasyonlar ön plana çıktı.

Yapılan açıklamaya göre, 2020’de rezervasyonların en çok yapıldığı gün Cuma olurken, araçların teslim alındığı günler ise Cuma ve Cumartesi oldu. Bir ila üç gün arası araç kiralamaların yüzde 92’si erkekler, yüzde 8’i kadınlar tarafından yapıldı.

Tüketicilerin yakıt konusundaki tercihi ise geçmiş yıllardan farklı seyretti. 2019’da yüzde 24 oranında tercih edilen benzinli araçların kiralanma oranı 2020’de yüzde 70 artarak, yüzde 41 seviyesine ulaştı. Dizel araçların 2020’de tercih edilme oranı yüzde 59 olurken, benzinli araçların 2021’de kiralama oranlarının ise yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Platformu kullananların yüzde 64’ü düz vites araçları tercih ederken, yüzde 36’sı seçimlerini otomatik vites araçlardan yana kullandı. Bu oranlar kadın ve erkek bazında analiz edildiğinde ise kadınların yüzde 55’inin erkeklerin ise yüzde 44’ünün otomatik vites araçları tercih ettiği görüldü.

UZUN DÖNEM KİRALAMA ARTTI

2020 yılında başlayan pandemi sürecinin araç kiralama sürelerini etkilediğini ifade eden Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, uzun dönem araç kiralamalarında önemli oranda artışların yaşandığını ifade etti.

Yıldırım, “Kiralama sürelerini incelediğimizde pandemi kaynaklı değişimler göze çarpıyor. Örneğin, sitemiz üzerinden yapılan kiralamaların yüzde 60’ı bir ila üç gün arası. Ancak pandemi dönemi ile birlikte en çok artış yaşanan kiralama gün aralığı 30 ve üzeri oldu. 2019’a göre aylık yapılan kiralamalarda yüzde 243 oranında bir yükseliş görüldü. Yine pandemi döneminde araçların bir şehirden alınıp farklı bir şehirde teslim edildiği durumların bir önceki yıla göre yüzde 260 oranında arttı. İzmir- İstanbul, İstanbul – İzmir, Antalya ve Muğla en sık rastlanan lokasyon çiftleri. En uzun mesafede bırakılan rezervasyonumuz ise İstanbul - Van arasında gerçekleşti” dedi.

'ONLINE KİRALAMAYA TALEP YÜZDE 30 ARTTI'

Pandemi dönemi ile birlikte tüketici davranışlarının birçok sektörde olduğu gibi araç kiralama sektöründe de değiştiğini, online kiralamaya olan ilginin arttığını anlatan Yıldırım, “Özellikle 2021 yazında bir önceki seneye göre yüzde 30’a yakın bir oranda online kiralamaya olan talep arttı. Araç kiralama sayılarında da yüzde 107’lik bir yükseliş yaşandı. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte misafirlerimizin daha uzun süreli kiralama yaptıklarını da görüyoruz. Covid-19 öncesi Ocak ve Şubat aylarında ortalama kiralama süresinde bir artış olmazken yılın geneline baktığımızda yüzde 32 oranında daha uzun süreli kiralamaların yapıldığı gerçeği karşımıza çıkıyor” dedi.