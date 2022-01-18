1 milyon barajını geçti

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Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' vizyona girdiği günden bu yana 1 milyonu geçti. Film, pandemi döneminde 1 milyon izleyici barajını geçen ilk Türk yapımı oldu.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da gösterime giren 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Belçika ve Azerbaycan'da toplam bini aşkın salonda izleyiciyle buluştu.



TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren'in yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlendi. İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmde Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür de konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.