Pandemi tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı

Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tesislerde yarattığı iş yüküyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Çelebioğlu, pandeminin etkisiyle farklı sektörlerde farklı etkilerle karşılaştıklarını anlattı.
Perakende satış yapılan yerler ve alışveriş merkezleri kapatılırken, şehir hastanelerinde artan taleplerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Çelebioğlu, bu süreçte hem tesis çalışanlarının hem de hizmet verdikleri insanların sağlıklarını korumaya çalıştıklarının altını çizdi.
Pandeminin etkisiyle sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde konutlara hizmet veren üyelerin iş yükünün çok arttığına işaret eden Gökçenur Çelebioğlu, "Eskiden günde bir öğün yemek pişen evlerde üç öğün yemek pişti. Ona bağlı üç kat kap çıktı, daha çok su tüketildi, daha çok elektrik tüketildi. Hijyen ihtiyaçları arttı." dedi.
Ofis binalarının da kalabalık insan gruplarının bir arada çalıştıkları yerler olduğuna değinen Çelebioğlu, çalışanların ve ziyaretçilerin ateşinin ölçüldüğü, HES kodlarının kontrol edilerek erişime izin verildiği bir sisteme geçmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Dezenfeksiyon ve hijyen ihtiyaçlarının arttığını, temizlik sıklıklarının yükseldiğini anlatan Çelebioğlu, şöyle konuştu:
"Dezenfeksiyon malzemeleri pandemi öncesinde düzenli tüketimi olan, tüketimin içinde önemli yer tutan malzemeler değildi ama pandemi sonrasında diğer tüm malzemelere oranla çok daha fazla kullanılır hale geldi. Benzer şekilde kişisel koruyucu malzemelerden eldiven, maske gibi, tesis yönetimi firmaları hemen hemen her tesislerinde çalışan görevlilerine belirli oranda maske, eldiven temin ederler özel işlerde kullanmak için. Ama pandemi döneminde çoğu zaman bazen günde 8 maske, 8 çift eldiven gibi daha önceden hesap edilen sayıların belki 10-20 katından fazla kişisel koruyucu malzeme temin etmek durumunda kaldık. Bunların içinde tek kullanımlık tulumlar, eldivenler, maskeler, siperlikler de var. Her türlü koruma önlemini personele temin etmeye çalıştık."
- Ekstra hijyen maliyeti artırdı
Temizlik alanındaki yoğunluğun maliyet artışları da getirdiğini vurgulayan Çelebioğlu, hizmet verdikleri tesislerin birçoğunun maliyetleri artarken gelirlerini kaybetme ile karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.
Bu yüzden tesis yönetim firmalarının yüksek bütçeler talep edemediğinin altını çizen Çelebioğlu, şunları söyledi:
"Aynı bütçelerin içinde ağırlıklarımızı pandemiden kaynaklı önceliklere vermek zorunda kaldık. Bunu iyi uygulayan tesis yönetimi firmaları hizmet verdikleri tesislere önemli katkılar sağladılar. Yapılan araştırmalar, pandemi döneminde AVM'lerin açılışıyla birlikte dezenfeksiyon hizmeti kullanımında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 385 oranında artış yaşandığını gösteriyor. Yine aynı şekilde bu süreçte kullanılan dezenfeksiyon kimyasalları sarfiyatı da yaklaşık 5 kat arttı. Hastane ve poliklinik gibi salgınla birebir mücadele edilen tesislerde bu rakamların daha da yüksek olduğunu söyleyebilirim."
Gökçenur Çelebioğlu, tesis çalışanları arasında da Kovid-19'a yakalananlar olduğunu, bu nedenle var olan personel sayısını korumakta güçlük çektiklerini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!