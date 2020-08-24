Pandemi sürecinde kanser hastalarının tedavilerine devam etmesi öneriliyor

Turhal, yaptığı yazılı açıklamada, kanser hastalarının Kovid-19 salgını sürecini nasıl daha iyi geçirebileceğine ilişkin önerilerde bulundu.
Oluşturdukları Pandemi Danışma Kurulu ile hastaların tedavilerine devam etmeleri için onlara yol gösterdiklerini, kurulun, pandemi dönemi boyunca birçok kez bir araya gelerek güncel durum üzerinden önerilerini geliştirdiklerini anlatan Turhal, rutin kontrollerini yapan hastaların acil bir ihtiyaçları yoksa takiplerini erteleyebileceklerini belirtti.
Turhal, pandemi sürecinde kanser tedavi protokollerinde ve diğer uygulamalarda da değişiklikler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"TTOD olarak, kanser tedavi protokollerini mümkün mertebe hastaların hastaneye en az sıklıkta gitmelerini gerektirecek tedavi şekilleriyle değiştirmeye çalıştık. Bu noktadaki değişikliğin, hastanın herhangi bir risk almasının söz konusu olmayacağı türde olmasına da özen gösterdik. Bunun dışında hastaların rutin takibi ve kontrollerini öteledik. Tetkikler için ise hastanın Kovid-19 riskini en aza indirecek takip ve değerlendirme yöntemlerini seçtik."
Turhal, standart önlemleri aldıktan ve Kovid-19 hastalığına ait semptomlar olmadıktan sonra hastaların doktorlarının tavsiyelerine uymalarının ve tedavilerine devam etmelerinin uygun olacağını ve pandemide bir alevlenme olması halinde daha büyük kısıtlamalara gitmek zorunda kalınabileceğini aktardı.
- "Kaygı ile mücadele etmede psikolojik desteğin çok faydası olur"
Metastatik meme kanseri dahil diğer hastalıklarla mücadele eden ve özellikle hastaneye gitme ihtiyacı olan hastaların, pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle tedavilerinin sıkıntıya gireceğine dair kaygılarının oluştuğunu belirten Turhal, şu önerileri sundu:
"Bu kaygı ile mücadele etme anlamında psikolojik desteğin çok faydası olacaktır. Genel olarak kanser hastalarının her zaman için psikolojik destek almasında fayda görecekleri kanaatindeyim. Ancak bununla ilgili yardım almada sorun yaşayabilecek kişilerin, telefonlarına yükleyebilecekleri meditasyon uygulamalarını kullanmalarının da faydalı olabileceğini düşünüyorum."
- "Yeni yöntemler, hastanelerin günlük pratiğine yansıdı"
Prof. Dr. Serdar Turhal, onkolojide yeni yöntemlerin gelişmesinin hız kazandığına değinirken, şunları paylaştı:
"Devletin hizmet verdiği onkoloji kliniklerinde, hastaların endişeleri nedeniyle hasta sayılarında bir miktar azalma olmasını bekliyorduk ancak bu dönemde herhangi bir azalma olmadığını söyleyebilirim. Özel hastaneler tarafında ise devlet hastanelerindeki yoğunluktan dolayı hizmet almaktan endişe eden hastaların, kemoterapi tedavilerinin özel hastaneye alınmasını istediklerini, bu nedenle özel hastanelerde daha yoğun bir talep olduğunu biliyoruz. Özellikle 'teletıp' gibi yeni yöntemler, ilgili altyapıları olan hastanelerin günlük pratiğine yansıdı. Bu gibi tedavilerle ilgili girişimlerin artarak devam edeceği aşikar."
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