Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde bir süre ABD'de kalan Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Türkiye'de pandemi sürecinin çok iyi yönetildiğini söyledi.
Prof. Dr. Korkmaz, ocak ayında Teksas Sağlık ve Bilim Üniversitesinin daveti üzerine misafir öğretim üyesi olarak ABD'ye gittiğini anlattı. Orada 6 ay kaldığını ve bu sürede ABD'de eğitimden sağlığa pek çok sisteminin nasıl işlediğini yakından görme fırsatı bulduğunu belirten Korkmaz, en çok dikkatini çeken konunun bilim insanlarına verilen önem olduğunu vurguladı.
ABD'nin beyin göçüyle dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarını ülkeye çekmeyi hedeflediğini dile getiren Korkmaz, "ABD, kimsenin etnik kökenine ve nerede geldiğine bakmaksızın, 'Onlardan nasıl faydalanırım.' diye düşünüyor. Refah düzeyini, yaşam standartlarını yükseltiyor ve ülkeyi bilim adamları için cazibe merkezi haline getiriyor. Bu bilim adamları sayesinde de dünyaya hükmediyorlar. Bilgiye sahip olan dünyaya da sahip olur." dedi.
"ABD PANDEMİ SÜRECİNDE KÖTÜ BİR SINAV VERDİ"
Korkmaz, ABD'nin bilim alanında yakaladığı başarıyı pandemi sürecinde gösteremediğine ve toplumun salgın nedeniyle paniklediğine şahit olduğunu belirtti.
Pandemi sürecinde ABD'nin kötü bir sınav verdiğini dile getiren Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, şöyle konuştu: "Orada ilginç olaylara şahit oldum, Amerikan toplumunun bu kadar bencil, bireyci olduğunu bilmiyordum, çok şaşırdım. Yetişme tarzları farklı, bizim gibi değiller. Bizim toplumumuzla kıyasladığımızda tam zıt bir durum ortaya çıkıyor. Bizim toplumumuz yerdeki karıncaya bile ulu bir nazarla bakar, komşusu açken tok yatmamaya ilişkin hadisi şerifin gerekliliklerini yerine getiren, yardımsever, fedakar bir toplumuz. Onlar ise maalesef daha çok kendini düşünen, bireyci ve bencil, sadece kendini korumaya alan, pragmatik, faydacı bir toplum. Yaşlıları, acizleri, engellileri ölüme terk eden... Bakım evlerinde o insanları ziyaret ettim, çok feci durumdalar. Çok yalnız ve kaderlerine terk edilmiş durumdalar. ABD toplumu pandemi sürecinde hemen panikledi, bireysel silahlanmaya çalıştılar, marketleri yağmaladılar, her evde 3-4 silah var, poligonlarda silah eğitimleri almaya başladılar. Çok şaşırdım. 'Ne oluyor?' diye sordum. 'Hocam ABD'de bu tür olaylar çıktığında evler, dükkanlar yağmalanır' dediler."
Türk toplumunun ABD vatandaşlarına göre daha güçlü ve inançlı olduğunu dile getiren Ramazan Korkmaz, "Onlarda bizdeki gibi birleştirici bir değer yok. Mesela bizdeki gibi milli birlik ruhu, değerler ve yurtseverlik ruhu yok. Bizim ülkemizin ve toplumumuzun değerini çok iyi bilmemiz lazım. Hükümetimiz bu pandemi sürecini çok iyi yönetti, özelikle Sağlık Bakanımızın çalışmaları takdire şayandır. Çok yüce ve kadim bir kültüre sahip olmamız bizi aynı zamanda diğer toplumlar karşısında şanslı kılıyor." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!