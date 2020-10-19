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Pandemi sürecinde işletmelerin iş süreçlerinde yaşanan değişimi ve geleceğe nasıl hazırlandıklarını mercek altına alan Vodafone’un IoT Spotlight 2020 araştırmasına göre Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) öneminin giderek artması bekleniyor.

Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 87’si gelecekteki başarılarında en önemli etkenin Nesnelerin İnterneti olacağını söylerken; işletmelerin yüzde 82’si Nesnelerin İnterneti’ni kullanmaya başladıktan sonra gelirlerini artırdı, yüzde 81’i de pazar paylarını büyüttü. Pandemi sürecinin işletmelerin çalışma şekillerini ve önceliklerini değiştirmeye zorladığını gözler önüne seren araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 77’si Nesnelerin İnterneti (IoT) projelerini hızlandırdığını belirtti.

Covid-19 salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş süreçlerinde köklü değişimlere yol açtığını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Nesnelerin İnterneti; dirençli, daha esnek, değişime daha hızlı adapte olup hızlı aksiyon almak isteyen işletmeler için temel bir teknoloji olduğunu kanıtladı. Bir yandan işletmelerin düşünme ve çalışma şekillerini değiştiriyor bir yandan da operasyonları yeniden tasarlama ve iş modellerini geleceğe hazırlama fırsatı sunuyor. Biz de Türkiye'de IoT odağında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız birçok önemli yatırımla ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşmesini hedefliyoruz.”

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART'

Vodafone’un IoT Spotlight 2020 araştırmasından öne çıkan bazı bulgular şöyle:

- Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 87’si gelecekteki başarılarında en önemli etkenin Nesnelerin İnterneti olacağını söyledi.

- 5 yıl içinde Nesnelerin İnterneti’ni benimsemeyen şirketlerin rekabette geride kalacağını vurgulayan işletmelerin yüzde 82’si bu teknolojiyi kullanmaya başladıktan sonra gelirlerini artırdı.

- Katılmcıların yüzde 81’i de pazar paylarını büyüttüğünü bildirdi.

- Yüzde 39'u müşteri taleplerini karşılama konusunda daha fazla esneklik kazandı.

- Yüzde 55'i işletme maliyetlerinin düştüğünü, yüzde 47'si sabit maliyetlerin azaldığını gördü.

- Maliyetlerdeki ortalama düşüş yüzde 21 oldu.

- İşletmeler, Nesnelerin İnterneti sayesinde çalışan ürekenliğini yüzde 49, iyileştirilmiş müşteri deneyimini yüzde 59 artırdı.

- İşletmelerin yüzde 87'si, Nesnelerin İnterneti’nin benimsenmesinin bir sonucu olarak, temel iş stratejilerinin daha iyiye doğru değişim gösterdiğini, yüzde 88'i de dijital dönüşüm stratejilerini etkin kıldığını belirtti.

- Yüzde 81'i Nesnelerin İnterneti’ni ve sağladığı verileri yenilik yapmak için, yüzde 84'ü bunları kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için de kullanıyor.

- Yüzde 83'ü çevresel sürdürülebilirliklerini temelden iyileştirmek için Nesnelerin İnterneti’nden yararlanıyor.