DHA

Pandemi, hemen her şeyde olduğu gibi insan kaynakları endüstrisini de dönüştürdü. Kovid-19, kişisel ve profesyonel yaşamları dünya genelinde derinden kesintiye uğrattı.

2020 ve 2021’de değişen koşulların insan kaynakları yönetiminde de köklü değişikliklere neden olduğunu söyleyen İnsan Kaynakları yöneticisi Ali Rıza Esmen, insan kaynakları alanındaki trendler hakkında açıklamalarda bulundu.

EUAS International, Petkim, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’de insan kaynaklarında yöneticilik yapmış olan Ali Rıza Esmen, insan kaynaklarındaki 2022 trendlerini açıkladı. Teknolojinin insan kaynakları alanında daha etkin kullanılacağını söyleyen Esmen, “AI araçları, tek bir tıklamayla çok sayıda özgeçmişi gözden geçirme ve adayları kısa listeye alma yükünü ortadan kaldıracak” dedi.

İnsan kaynaklarının tüm aşamasında teknolojiden faydalanılacağını ifade eden Esmen, “Yapay zeka ve otomasyon sayesinde artık işe alma sürecinin neredeyse tüm aşamalarında teknolojiden faydalanıyoruz. Özellikle adayların incelenmesi en büyük zaman kalemlerinden biri. Bu noktada yapay zeka devreye giriyor ve tek tıkla size en uygun adayı bulabiliyorsunuz. Henüz Türkiye’de çok etkin olmasa da 2022 yılında gücünü gösterecek başlıklardan biri, insan kaynakları yönetiminde yapay zeka olacak” diye konuştu.

İNSAN KAYNAKLARI İNSAN HAKLARIYLA EŞİTLENECEK

İnsan hakları konularının da trendler arasında yer alacağını kaydeden Esmen, “Bu dönemde en çok konuştuğumuz konuların başında çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık gibi insan hakları başlıkları oldu. Önümüzdeki yıllarda bu başlıkların gücünü artıracağını söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Dünya artık insan kaynaklarını insan haklarıyla eşitleyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu anlamda şirketlerin de İK politikalarını, küresel insan hakları bakış açısıyla ele alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Esmen, “Uzaktan çalışmanın getirdiklerinden biri de kurumların ‘freelance’ veya proje bazlı çalışmaya yönelmesi. Yaklaşık iki yıldır, İK yöneticileri dünyanın her yerindeki en iyi yetenekleri işe almakta özgür. Bu durum yetenek havuzunun genişlemesi için önemli bir fırsat sunarken, kurumsal aidiyete dair de İK profesyonellerini daha çok düşünmeye zorlayacak” açıklamasında bulundu.

YENİ NESİL ÇALIŞANLAR FÜTÜRİST YETİLERE SAHİP GENÇLERDEN OLUŞACAK

Z kuşağının iş hayatına girmesiyle değişimin derinden hissedileceğini ifade eden Esmen, “Şirketlerin çalışanlarını seçtiği bu çağda, yapay zekanın bu alana her geçen gün daha fazla dahil olduğu bir dönemdeyiz. Bu şirketler için bir artı ancak bunların yanı sıra artık bu süreci etkileyen bir diğer dinamik de adayların çalışacağı şirketleri seçmesi. Z kuşağının çalışan kaynağında yer almasıyla tüm süreç yeniden şekillendi. Z Kuşağı iş ve kariyer planlarını yaparken sadece ekonomik kazancı değil farklı birçok unsuru daha çok ön planda tutuyor. Bu eğilimler döneminde gençlerin kendi rakipleri arasından da sıyrılması ve fark yaratması için eğitimlerinin ilk dönemlerinden itibaren daha akılcı tercihler yapması çok önemli. Gençler vizyoner ve fütürist yetilerle ileride meslekleriyle ilgili en büyük kararı henüz üniversite tercih zamanlarında, seçecekleri bölümlerle belirleyecekler. Bu noktada bölüm hem meslek seçimi yaparken geleceğin işlerine ve buna yönelik güncel eğilimlere iyi bakmalarını öneririm” dedi.