Pandemi sarsıntısına karşı sanat 0:00 / 0:00

Zilberman İstanbul, çatısı altındaki sanatçılarla koronavirüs pandemisinin yarattığı sosyal, kültürel ve ekonomik sarsıntıya karşı sanatın iyileştirici ve birleştirici enerjisini öneren yeni karma sergisi 'Unlock / Kilidi aç' ile 27 Ocak'a kadar arasında kapılarını ziyaretçilerine açık olacak

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Heba Y. Amin, Alpin Arda Bağcık, Başak Bugay, Burçak Bingöl, Guido Casaretto, Antonio Cosentino, Elmas Deniz, Memed Erdener, Zeynep Kayan, Azade Köker, Sandra del Pilar, Erinç Seymen, Yaşam Şaşmazer, Isaac Chong Wai ve Eşref Yıldırım'ın katıldığı bu karma sergi, Istanbul'da daha önce hiç sergilenmemiş yeni çalışmalardan oluşuyor.

Sergi, insanlığın maruz kaldığı ve pek çok kültür sanat faaliyetinin ertelenmesine neden olan "Lockdown / Karantina" uygulaması karşısında kapıların bir tür 'yoğun bakım' kaynağı olarak, adeta 7/24 bir sorumluluk ve anlayışla açık tutulmasını ve bu alanın emekçilerini, izleyicisi ile mümkün olan her koşulda buluşturabilmeyi öneriyor.

'Unlock / Kilidi aç', 27 Ocak'a kadar pandemi koşullarının yarattığı sağlık amaçlı sosyal kısıtlamalara riayet edilerek, salı - cuma günleri arasında açık kalıp izlenebilecek. Maske ve dezenfektan ile, sergi alanlarında sosyal mesafe amaçlı izleyici sınırlaması gibi, gereken tüm hijyenik koşullara da uygun bir biçimde gezilebiliyor olacak.