Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı etkileyen ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, etkisini giderek artırak virüs salgını nedeniyle "PANDEMİ" ilan etti.

Pandemi, haberin ardırdan en fazla merak edilen konular arasında yer aldı. Peki pandemi nedir? Ne için ilan edilir?

PANDEMİ NEDİR? NE ANLAMA GELİYOR?

Pandemi, eski Yunanca'dan tüm anlamına gelen pan ile insanlar anlamına gelen demos'dan türetilmiştir.

Salgın çok küçük alanda, lokal bölgede insan grupları arasında yayılırsa bunun adı endemidir. Çin'de başladığında ilk başladığında endemi, eyalete bulaştığında epidemi olmuştur. Tüm dünyaya yayıldığında bunu artık pandemi olarak tanımlarız. Yani küçük, orta, büyük olma hali. Dünya Sağlık Örgütü, artık bu salgın dünyada her yere buluşabilir anlamında pandemi demiştir.

PANDEMİ İLANINA NEDEN OLAN KOŞULLAR

Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

- Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı

- Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması

- Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir.