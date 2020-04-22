Pandemi nedeniyle ramazan gelenekleri de bu yıl dönüşüme uğradı

AA

Ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya tüm alanları etkileyen pandemi süreci, sosyal hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı ramazan ayını da etkiledi.

"Onbir ayın sultanı" ramazanda ülke genelinde, başta belediyeler olmak üzere kişi ya da kurumlarca düzenlenen iftar ve sahur programları, Hacivat-Karagöz ve semazen gösterileri, tasavvufi konserler bu yıl koronavirüsle mücadele kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralına takıldı.

Bu yılki etkinlikler, hastalığın yayılma hızının yavaşlatılmasını hedefleyen sosyal izolasyon gereği yapılamayacak.

- Belediyelerin programlarına "koronavirüs" farkı

Şehirlerin en kalabalık meydanlarında, birlikte oruç açılıp, şerbet ve Osmanlı macunu eşliğinde geleneksel ramazan eğlencelerinin düzenlendiği Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da da bu programlar sosyal izolasyon gereği yapılamayacak.

Pandemi nedeniyle bu yılki programları düzenleyemeyen kentteki belediyeler ise farklı bir yol seçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ramazana sayılı günler kala çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren belediyeler, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlarda bulunmaya hazırlanıyor.

İlçelerin çeşitli meydanlarında ve mahallelerinde düzenlenen geleneksel etkinliklerin bazı belediyeler tarafından bu yıl "online" ortama taşınması planlanıyor.

Bu kapsamda Ataşehir'de belediye tarafından iftar çadırları, sokak iftarları ve ramazan eğlencelerine pandemi nedeniyle ara verildi. İlçede bu yıl hem sosyal mesafe kurallarına hem de paylaşma ve yardımlaşma ruhuna uygun olarak ramazan ayı boyunca evlere kumanya dağıtımı yapılacak.

Beşiktaş'ta belediye tarafından ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara sağlanan hizmetler ramazan ayı boyunca da sürecek. Sıcak yemek hizmeti, gıda kolileri belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Beşiktaş Belediyesinin Youtube kanalında da ramazan ayı boyunca kültürel programlar yayımlanacak.

Beykoz Belediyesi bu yıl ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ile gıda ve hijyen paketlerinden oluşan yardım kolisi dağıtılacak.

Beyoğlu Belediyesi, içerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolilerini belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan 1000 kişiye de ramazan ayı boyunca iftarlık ve sahurluk olmak üzere günde iki öğün sıcak yemek servisinde bulunulacak. Belediyenin resmi web sitesi üzerinden de çeşitli online etkinlikler düzenlenecek.

- Belediye televizyonundan manevi iklime uygun programlar

Büyükçekmece Belediyesi ise ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği sağlayacak. Ramazan ayı boyunca sosyal medya hesapları üzerinden geleneksel ramazan eğlencelerine yönelik programlar yayınlayacak.

Esenler Belediyesi de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bu sene ramazanda farklı bir konsept uygulayacak. İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtılıp, kültür etkinlikleri de bu sene ekrana taşınacak. Belediyenin internet sitesi üzerinden yayın yapan Şehir Ekranı TV'de ramazan ayı boyunca manevi iklime uygun programlar yer alacak.

Esenyurt'ta belediye tarafından tüm kültür sanat faaliyetleri, ramazan ayına uygun şekilde dijital ortama uyarlandı. Koronavirüsle ilgili bilgilendirici içeriklerin yanı sıra Karagöz-Hacivat gölge oyunu, iftar öncesi yöresel yemek tarifleri ve çeşitli müzik dinletileri gibi yayınlar Esenyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Ramazan boyunca kuru gıda paketleri ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacak.

Eyüpsultan Belediyesi ramazan ayında çeşitli programları sosyal medyadan vatandaşlarla buluşturacak. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalan Eyüpsultanlı vatandaşlar, hafta içi her gün iftardan önce iki saat boyunca sosyal medyada yayınlanan programları izleme şansı bulacak.

Gaziosmanpaşa'da koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl ramazan sahne etkinlikleri ve sokak iftarlarını iptal eden belediye, programları sosyal medya üzerinden vatandaşlarla buluşturacak. Belediye ekipleri, İhtiyaç sahiplerine erzak kolisi ile 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evine her gün 2 öğünlük sıcak yemek servis yapmayı planlıyor.

- İhtiyaç sahiplerine "alışveriş kartı" dağıtılacak

Kadıköy Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşa sıcak yemek dağıtıp, ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı ve yardım kolileri dağıtacak.

Sancaktepe'de bu süreçte yaşlı olup evinden çıkamayan ve yemek yapamayan kişilere belediye ekipleri tarafından yemek yardımı yapılacak. Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu, sosyal medya, belediye web sitesi veya doğrudan belediyeye başvuru yapılması halinde çeşitli ihtiyaçlara yönelik yardımlar sahiplerine teslim edilecek.

Şile'de ilçe belediyesi ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi ve alışveriş çeki dağıtıp, sıcak yemek dağıtımına devam edecek.

Tarihi yarımadanın karşısında, boğaz kıyısı boyunca uzanan konumuyla ramazanın en hareketli yaşandığı Üsküdar'da da bu kapsamda belediye tarafından 20 bin aileye alışveriş kartı verilecek.

Zeytinburnu Belediyesi de yine 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ailelere sıcak yemek servisi yapacak.

- Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların yanında olacak

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle tek yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için valiliklerle kaymakamların başkanlığında il ve ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları da ramazan boyunca vatandaşların yanında olacak.

Bu kapsamdaki vatandaşların 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden iletilen ihtiyaçları giderilmeye devam edilecek.

,Adem Koç