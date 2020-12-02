Asgari ücret 2019'da yüzde 26.1; 2020'de yüzde 15 artırılmıştı. Halen asgari ücret net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 TL. Asgari ücretin, hükümetin 2021'e ilişkin yüzde 8'lik enflasyon hedefine göre artırılması durumunda net asgari ücret 2 bin 510 liraya çıkacak. Bu, çalışanlar için en kötü senaryo çünkü geçim şartları çok ağırlaştı...
TÜRK-İŞ RAKAM ÖNERMEYECEK
Asgari ücret için Saadet Partisi 5 bin, CHP 3 bin 100, İyi Parti ise vergileri devletin üstlenmesi şartıyla en az 3 bin TL rakamını önerdi. Türk-İş ve işçi sendikaları ise 4 Mart cuma günü hükümetle yapılacak ilk toplantıya birlik görüntüsüyle girmeyi planlıyor. Türk-İş geçen yıl asgari ücret görüşmelerine ilk kez asgari ücretle çalışan bir işçiyi dahil etmişti. Bu yıl ise görüşmelerin Dünya Engelliler Günü'ne denk gelmesi nedeniyle Türk-İş yönetimi, engelli bir kadın işçiyi toplantıya davet etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yarın düzenleyeceği bir toplantıyla hem heyeti, hem de asgari ücret hedefini açıklayacak. Habertürk'e konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bu yıl kendilerinin bir rakam önerisinde bulunmayacaklarını söyledi. Asgari ücretin bugün ülkede geçim ücreti haline geldiğini belirten Atalay, rakam vermeyerek en mümkün olan en yüksek rakamın belirlenmesi için çalışacaklarını ifade etti.
SENDİKALAR BİRLEŞEBİLECEK Mİ?
Önceki toplantılarda, işçi sendikaları arasında farklı yaklaşımlar ve bakış açıları söz konusu olmuştu. Bu yılki komisyon toplantısında; Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in ortak bir yaklaşım sergilemeleri bekleniyor. Pandemi koşullarında hükümet, acı reçete uygulanacağını açıklamışken, asgari ücretliler, acı ilacı içmek istemiyor. Bugüne kadar hep acı ilacı kendilerinin içtiğini belirten işçi temsilcileri, ekonomik koşullar göz önüne alındığında bu kez işverenlerin acı ilacı içmesi gerektiğini söyledi.
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