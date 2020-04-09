Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile amaçlanan nedir? RaptiyeKoronavirüs salgınının yayılması nasıl engellenecek?

RaptiyeProje neden önemli, nasıl uygulanacak? RaptiyeElde edilen veriler nasıl işlenecek?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan "Pandemi İzolasyon Takip Projesi" hakkında merak edilen tüm soruların cevapları"nı sosyal medya hesabı Twetter'dan paylaştı...