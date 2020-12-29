Satışları Türkiye'de 3'e katlandı!

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Türkiye’de pandemi kapsamında alınan önlemler gereği eğlence mekanları ve otellerdeki yılbaşı kutlamalarının yasaklanması e-ticaretteki satışları tetikledi. Geçtiğimiz senelere oranla yeni yılı evlerinde geçirecek olan kişilerin sayılarının artması, yılbaşı süslerinin satışlarına da yansıdı.

Doğuş Grubu çatısı altında faaliyet gösteren küresel dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı Related Digital’in verilerine göre bu yılın Aralık ayındaki yılbaşı ağacı ve süsü satışları geçen seneye oranla 3 kat arttı.

KISITLAMALAR, EV DEKORASYON ÜRÜNLERİNE YARADI!

Yılbaşını evde geçirmeye hazırlananların e-ticarette satın aldığı diğer bir ürün grubu da ev dekorasyon ürünleri oldu. Related Digital’in verilerine göre; Aralık ayındaki ev dekorasyon ürünlerinin satışları geçen yılın aynı dönemine oranla 2 kat arttı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç pandemi kapsamında alınan önlemlerin e-ticaretteki alışveriş trafiğinde büyük bir değişim yaşanmasına neden olduğunu vurguladı.

Bu tür değişimlerin Black Friday’in de olduğu Kasım ayında ve yılbaşı gibi özel günlerde daha net bir şekilde gözlemlendiğini belirten Kılıç, “Pandemi kapsamında alınan önlemler gereği eğlence mekanlarında ve otellerdeki yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Doğal olarak bu yılı evlerinde karşılayacak olanların da sayısı arttı. İnsanların çoğu da bu yüzden ellerinden geldiğince yeni yıl atmosferini evlerine taşımaya çalışıyor. Rakamlar bize insanlar yılbaşı süslerine ve evdeki yılbaşı atmosferine bu yıl ayrı bir önem verdiğini gösteriyor” diye konuştu.

ŞİRKETLERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM HIZI 6 KATINA ÇIKTI

Pandeminin şirketlerin dijital dönüşüm hızını 6 kat artırdığını vurgulayan Kılıç, “Kargo ve lojistik sektörüne yatırımlar arttı. Tüm bunlarla birlikte tüketici alışkanlıkları değişti, online’da harcadığımız süre yüzde 9 arttı. E-ticarette özel günlerde olduğu kadar normal dönemlerde de yaşanan bu hızlı yükselişin 2021’de de devam edeceğini düşünüyoruz. Markaların dijital kanallarına kayıt olan kişi sayısı ise yüzde 34 artarak, 110 milyonu aştı. Bu rakam bize online alışverişe yeni kullanıcıların katıldığını gösteriyor. Gönderilen e-posta sayısı da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 36 arttı. Bu kapsamda 2021 yılında da artışın devamının gelmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.