Pandemi havayollarını da vurdu

Habertürk yazarı Güntay Şimşek pandemi sürecinde küçük şirketlerin yok olduklarına dikkat çekerken “İyi bir iç hat dinamiğinin olması çok önemli” şeklinde konuştu.

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