Pandemi hastanesi hemşireleri Kovid-19 ile özveriyle mücadele ediyor - TEKİRDAĞ

Salgınla mücadelede 300 yatak kapasiteli "Kovid-19 tedavi servisleri" oluşturulan hastanede, yetişkinler için 57, çocuklar için 9 ve yenidoğan için 16 yoğun bakım yatağıyla hizmet veriliyor.Pandemi ve yoğun bakım servislerinde görevli hemşireler, ailelerinden ayrı kalsa da koronavirüs hastalarını sağlıklarına kavuşturmak için yoğun çaba harcıyor.Salgınla ön safta mücadele eden, hijyen kurallarını da titizlikle uygulayan hemşireler, en büyük sevinci hastalar iyileşince yaşıyor.Virüsü sevdiklerine taşıma korkusuyla evlerine gidemeyen hemşireler, ailelerine ve çocuklarına korkusuzca sarılacakları günün hayalini kuruyor.Hemşire Sinem Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyledi.Sadece salgın sürecinde değil önceden de özveriyle çalıştıklarını belirten Çolak, "Üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde fedakarca yapmaya çalışacağız. Çalışma saatleri konusunda rektörümüz ve başhekimimiz hep yanımızda oldu. Bizlere kolaylık sağladılar. Bu süreçte evlerine gidemeyen hemşire arkadaşlarımız var. Onlar için kalacak yerler ayarlandı." dedi.- Fedakarca çalışsalar da şikayetçi değillerHastalara en iyi hizmeti sunabilmek için kendilerini hazırladıklarını anlatan Çolak, "Hastalar servise geldikten sonra her gün onları gözlemliyoruz. Solunum sıkıntısı yaşayanlar, desteğe ihtiyacı olanlar çıkıyor. Onların yanında oluyoruz. İyileşme süreçlerini her gün görüyoruz. Hastaların iyileşmesinden mutlu oluyoruz. Taburcu edilen hastalarımıza evde kalmaları ve temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz." diye konuştu.Pandemi servisinde görevli 2 çocuk annesi hemşire Halime Yıldırım da salgın sürecinin çok farklı olduğunu ve zorlu geçtiğini dile getirdi.Bu konuda online eğitimler aldıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:"Kişisel koruyucu ekipmanlarımız tam. Bu süreçte ailemden ve çocuklarımdan ayrı kaldım. Ülkemizin bu salgın sürecinde bize ihtiyacı olduğundan işimizin başında severek kalmaya ve hastalarımıza bakmaya devam ediyoruz. İnşallah bu süreci de atlatacağız. Hastalarla kurduğumuz iletişimle morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Onların taburcu olduğunu, iyileşip evlerine gittiğini görmek bizim için çok büyük mutluluk kaynağı."Yoğun bakım servisinde görevli hemşire Bihter Başkan ise tüm arkadaşlarıyla özveriyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.Her yıl 12 Mayıs'ta "Hemşireler Günü"nü farklı etkinliklerle kutladıklarını belirten Başkan, "Bu yıl hepimiz için farklı bir yıl oldu. Bu sene bir kutlama yapamayacağız. Hemşirelerin hastalara direkt ve uzun süreli temas ederek fedakarca çalışmasının görülmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarının fedakarlığı hiç bir zaman unutulmasın." dedi.
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