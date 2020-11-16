Pandemi günlerinde vapur yolcularına müzik ziyafeti sunuyorlar

AA

Dünya genelinde birçok ülkede sağlık sistemlerinin çökmesine neden olan Kovid-19, sosyal yaşamda da birçok sorunu beraberinde getirdi.

İnsanların bir araya gelemediği bu dönemde, toplu olarak organizasyonların da yapılamaması nedeniyle bazı müzisyenler de sanatlarını alternatif olabilecek açık alanlarda sürdürmeye başladı.

Pandemi öncesi dönemde hayatlarını müzikten elde ettikleri gelirle sürdüren Burak Şen ve Kadir Atlıhan, artık salgın nedeniyle, İstanbul'un simgelerinden olan şehir hatları vapurlarında müzikseverlerle buluşmaya başladı.

Pandeminin yıldıramadığı iki müzisyen, şimdi vapur yolcularına muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde müzik ziyafeti sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Burak Şen ile Kadir Atlıhan, vatandaşlara tüm yolculukları boyunca müzikle eşlik ederken, umutla kalabalıklarda sanatseverlerle buluşacakları günü bekliyor.

- "Vapurda müzisyenliği icra ettiğimiz için çok memnunuz"

Müzisyen Burak Şen, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, yaklaşık 10 yıldır arkadaşı Kadir Atlıhan ile birlikte müzikle uğraştıklarını söyledi.

Pandemiden önce eğlence merkezleri ve toplu organizasyonların gerçekleştirildiği alanlarda şarkı söyleyerek geçindiklerini aktaran Şen, şimdi ise çok sevdikleri mesleklerini vapurlarda sokak müzisyenliği şeklinde sürdürdüklerini belirtti.

Şen, işlerinden çok memnun olduklarını, insanları mutlu etiklerini, özelikle çocukların kendilerine ilgisinin yoğun olduğunu dile getirerek, memnuniyetlerini aktardı.

Kadir Atlıhan da "Ailemizin geçimini bu yolla temin ediyoruz. İnsanlar memnun kalıyor gönüllerinden ne kopuyorsa onu bırakıyor. Özelikle çocukların bize ilgisi çok büyük, bu da bizi memnun ediyor. Vapurda mesleğimiz olan müzisyenliği icra ettiğimiz için çok memnunuz. Çok şükür ailelerimizi geçindirecek kadar kazanıyoruz. Hiçbir şikayetimiz yok." şeklinde konuştu.