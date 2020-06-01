"Pandemi Günlerinde Fotoğraf" sergisi sanatseverlerle buluştu

AA

İstanbul Modern'in yeni çevrim içi sergisi "Pandemi Günlerinde Fotoğraf", sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, sergi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürecinde "Fotoğrafa dair neler yapabiliriz?" sorusu üzerine beraber düşünebilmek amacıyla farklı kuşaklardan fotoğraf sanatçılarını bir araya getiriyor.

Müzenin web sitesinde 15 Kasım'a kadar görülebilecek sergi, İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü ve Danışma Kurulu'nun davetiyle projeye katılan 43 sanatçının pandemi günlerinde gerçekleştirdikleri yeni çalışmaları izleyiciye sunuyor.

Sergiye katılan sanatçılar Yasin Akgül, Merih Akoğul, Burcu Aksoy, Emin Altan, Coşkun Aral, Ani Çelik Arevyan, Barbara & Zafer Baran, Kerem Ozan Bayraktar, Dilan Bozyel, Orhan Cem Çetin, Halûk Çobanoğlu, Yusuf Darıyerli, Burak Dikilitaş, Sinem Dişli, Saygun Dura, Murat Durusoy, Eser Epözdemir, Didem Erbaş, Canan Erbil, Murat Germen, Meltem Işık, Ali Kabaş, Elif Kahveci, Ege Kanar, Yonca Karakaş, İzzet Keribar, Yağmur Kızılok, Neslihan Koyuncu, Sıtkı Kösemen, Aslı Narin, Ömer Orhun, Emin Özmen, Ahmet Polat, Jochen Proehl, Ozan Sağdıç, Ahmet Sel, Yusuf Sevinçli, Deniz Ezgi Sürek, Tahir Ün, Emre Ünal, Lale Tara, Begüm Yamanlar ve Pınar Yolaçan'dan oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Fotoğraf Bölümü Yönetici Demet Yıldız, tüm dünyada hareket ve etkileşimin kısıtlı olduğuna işaret ederek, "Kolay tarif edilemeyen, belirsiz ve tekinsiz bir zamanın içinde varoluşu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bu dönem bazılarımız için yeni keşiflere vesile olurken bazılarımız için de geçmiş pratiklerini gözden geçirme ve onlara yeni anlamlar kazandırma süreci olabilir. Hissettiklerimiz ile gördüklerimiz karşısında keşfedeceğimiz yeni anlamların gelecek kuşaklar için önemli ve anlamlı bir kültürel miras olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.