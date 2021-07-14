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81 ili 800 lira bütçeyle gezdi... İşte son durağı - Haberler

Pandemi gezgini Kadir, otostopla 81 ili 800 lira bütçeyle gezdi

24 yaşındaki Kadir Gezmiş, pandemi sürecinde soyadından esinlenip, sırt çantasını alıp, 800 TL´lik bütçeyle, 81 ili otostop çekerek gezdi. Gittiği illerin en güzel yerlerinde çadır kurup doğayla iç içe yaşayan Kadir Gezgin, son durağı Tunceli'de de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kurduğu çadırında teknolojiden uzak zaman geçirdi

14.07.2021 - 12:15 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Pandemi sürecinin başlamasıyla Kadir Gezmiş, ülkeyi gezip, doğada kalmaya karar verdi. DHA'nın haberine göre Gezmiş, İstanbul'da yaşadığı evinden sırt çantası, çadır ve gerekli ekipmanlarını alıp yola çıktı.

     

  • Gezmiş, 800 TL´lik bütçesiyle Marmara Bölgesi´nden çıktığı gezide, 81 ilin tamamını otostopla dolaştı ve ulaşım için para harcamadı.

     

  • '4 MEVSİMİ ÇADIRDA GEÇİRDİ'

    Otostopla yaklaşık 30 bin kilometrelik yol kateden Kadir Gezmiş, insanların evde dört duvar arasında kaldığı günleri, gezdiği illerin en güzel noktalarında çadırda kalarak geçirdi.

  • Gezmiş´in, son durağı Tunceli oldu. Kent merkezinde otostop çekip Türkiye´nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi´ne ulaşan Gezmiş, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığı vadiye çadırını kurup, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde Munzur Nehri'nde yüzerek serinledi.

  • Pandemi sürecinde evde kalmak yerine içindeki doğa tutkusuyla yola çıktığını belirten Kadir Gezmiş, "İçimde, tabiat tutkusu ve ruhu vardı, bunu pratiğe dökmek zorundaydım.

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