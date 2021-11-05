'Pandemi döneminde böbrek nakli yüzde 50 azaldı'

Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Erkan Ölçücoğlu, pandemi döneminde böbrek nakli işlemlerinin hem Türkiye’te hem de dünya genelinde azaldığına dikkat çekti.
Doç. Dr. Ölçücüoğlu, "Türkiye’de normal pandemi öncesi dönemde yılda 3 bin 500- 4 bin canlı ya da kadavradan böbrek nakli yapılıyordu. Şu anda bu işlem 2 bin 500’e düştü. Ve yine pandemi öncesinde kadavradan böbrek nakli yüzde 15'ken bu oran şimdi neredeyse yüzde 7’lere düşmüş durumda. Yani eskiye göre kadavradan kullanabildiğimiz böbrek sayısında büyük düşüş var. Hem genel olarak sayı azaldı 4 binden 2 bin 500’e düştü hem de kadavra daha da azaldı. Yani pandemi döneminde yüzde 50’ye yakın bir şekilde böbrek nakli azaldı. Çünkü pandemi döneminde virüsten dolayı ölenlerden organ alınamıyor. Virüs yükü olan bir kadavradan böbrek alıp bir başkasına bunu takmamız riskli. Şu anda elimizdeki verilerle de bir vefat eden koronavirüs hastasının 'akciğerlerinde tutulum var ama böbreklerinde yoktur; biz bu nakil işlemini yapalım' diyemiyoruz" dedi.
'VATANDAŞIMIZI ORGAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ'
Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, Türkiye'de şu an 23 bine yakın böbrek nakli bekleyen hasta olduğunu kaydederek, "Ve bunlar haftanın 3 günü diyalize giriyorlar. İşin diğer tarafında da bu hastalar yüzde 15 ölüm riskiyle de karşı karşıya kalıyorlar. Yani her yıl 100 diyaliz hastasının 15'i organ beklerken hayatını kaybediyor. Bundan dolayı biz de Organ Nakli Bilinçlendirme Haftası’nda bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz. Vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyoruz. Vatandaşlarımızdan beyin ölümü gerçekleşmiş yakınlarından organlarını bağışlamalarını bekliyoruz. Çünkü, örneğin herhangi kaza nedeniyle beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişinin organları 8 kişiye umut olabiliyor. Yani 1 kişiyi kaybettiğimizde üzülüyoruz; ama 8 kişide bu organlar hayat olabiliyor. Bundan dolayı ‘organ bağışı hayat kurtarır’ diyoruz ve milletimizden bu desteği bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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