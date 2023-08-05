Pandemi cezaları iade başvurusu hakkında araştırmalar sıklaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği açıklandı. Bu kapsamda vatandaşlar maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle kesilen para cezalarını geri alabilecek. Peki, pandemi ceza iadesi nasıl alınır? İşte detaylar...