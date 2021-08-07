Kaç milyar dolar kayıp? 0:00 / 0:00

Pandeminin sinema sektörüne ne ölçüde zarar verdiği Avrupa'da en çok sinemaya gidilen 5 ülkenin gişeleriyle de ölçülebilir. Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya'nın yanı sıra ülkemizin gişe rakamlarına göre 2020'de pandemiden bir yıl öncekine oranla 6 ülkenin toplam kaybı 4 milyar dolardan fazla. Sinema sektörü en fazla zarar gören ülke 1 milyar 222 milyon dolarla İngiltere

Pandeminin olumsuz etkisini yaşayan sinema sektörü, 2021'in ikinci yarısından itibaren yaralarını sarmaya çalışıyor.

Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da sinema sektörü büyük zarara uğradı.

Avrupa'nın en çok sinemaya gidilen 5 ülkesinde ve Türkiye'de pandemi öncesinde ve sonrasındaki gişe rakamları şöyle;

* 2021'in gişe rakamları ilk 7 aya ait.

* Gişe rakamları dolar üzerindendir.

TÜRKİYE

2019... 164.774.885

2020... 41.058.386

2021... 5.229.651

* Nüfus: 83.614.362

ALMANYA

2019... 939.751.215

2020... 271.670.521

2021... 61.154.777

* Nüfus: 83.190.556

FRANSA

2019... 1.461.680.579

2020... 421.857.997

2021... 196.312.607

* Nüfus: 67.413.000

İTALYA

2019... 624.672.119

2020... 167.836.077

2021... 25.746.641

* Nüfus: 59.257.566

İNGİLTERE

2019... 1.655.861.101

2020... 433.643.737

2021... 184.674.972

* Nüfus: 68.062.452

İSPANYA

2019... 678.544.364

2020... 127.563.714

2021... 62.729.140

* Nüfus: 47.351.567

6 Ülkenin;

2019 Toplam Hasılatı... 5.525.284. 263

2020 Toplam Hasılatı... 1.463.630.432

Fark... 4.061.653.831