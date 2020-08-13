Pandemi arıcılık sektörüne ilgiyi artırdı - DÜZCE

AA

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine, Kovid-19 normalleşme sürecinde merkeze gelen yüzlerce kişinin arıcılığı öğrenerek bu alanda faaliyet yürütmeye başladığını söyledi.Kekeçoğlu, pandemi nedeniyle insanların "doğaya dönüş" sürecine girdiğini ve diğer birçok sektörde olduğu gibi arıcılıkta da doğal ürünlerin tercih edildiğini anlatarak, "Geçen haftalarda çok farklı illerden misafirler ağırladık. Birçoğu üst düzey yönetici ve farklı iş alanlarından kişiler. Bunların çoğunun 'doğal hayata dönüş' amacıyla arıcılık yapmak istediklerini görüyoruz." diye konuştu.Kovid-19'un insanlarda birçok alışkanlığın değişmesine neden olduğuna işaret eden Kekeçoğlu, "Pandemi aslında insanlara bir işaret, uyarı oldu. 'Artık doğaya dönün, doğayı kirletmeyin' mesajı oldu. İnsanlar bunun farkına vardı. Bu doğaya dönüşte de ürünleri nedeniyle arıcılık birinci sırayı alıyor. Son günlerde arı zehri çok moda. Yurt dışında yapılan birçok çalışma gösteriyor ki arı zehri, koronavirüste önleyici ya da tedavi edici olabilir." ifadelerini kullandı.Kekeçoğlu, DAGEM araştırmacıları olarak arılar ve arı ürünleri hakkında 2011 yılından bu yana birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Merkez olarak kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Ekipteki herkesin bir görevi var. Arıcılıkta artık büyük bir pazar oluşuyor. Arıcılarımız pazar telaşını yaşamasınlar. Doğru üretim konusundaki çalışmalara devam etsinler. Sektörde sadece balın değil, arı ürünlerinin de büyük pazarı var. O yüzden arıcılarımızı yıldırmamak için, bu işi severek yapmaları açısından ürün çeşitliliğini artırmamız şart."