İHA

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Qinling Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi'ndeki üç panda yavrusu güneşin altında oyun oynadı.

İHA'nın haberine göre Qin Xiu, Qin Yun ve Qin Hua adlı pandaların oyunu büyük ilgi topladı.

Üç sevimli panda dakikalarca birbirleriyle oynayarak eğlendi.

Çinli yetkililer, geçtiğimiz ay yaptıkları açıklamada dev pandaların artık soyu tükenmekte olan hayvanlar olarak sınıflandırılmadıklarını ama hala gelecekte bu kategoride değerlendirilme riskleri olduğunu söylemişti. Karar, dev pandaların vahşi yaşamdaki sayılarının 1.800 'e ulaşmasının ardından alınmıştı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), pandaları 2016 yılında nesilleri tükenmekte olan hayvanlar listesinden çıkarmış, ama 'hala korunaksız' olan hayvanlar listesine eklemişti.