Panda koruma alanları nedeniyle 'bazı yırtıcıların soyu tehlikeye girdi'

Bir dönem soyları tükenme tehlikesi altında olan pandaları korumak için çok fazla çaba gösterildi. Ama son yapılan bir araştırma, pandaları kurtarmak için alınan bazı önlemlerin başka hayvan türlerini tehlikeye attığını ortaya koyuyor.
Leoparlar, kar leoparları, kurtlar ve Asya vahşi köpeklerinin, koruma altına alınan bölgelerde neredeyse tamamen ortadan kaybolduğu belirlendi.
Çinli araştırmacılar, bu türlerin yok olmasının ekosistem üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini öngörüyor.
Leoparlar ve kurt gibi avcı türlerin eksikliğinde, otla beslenen türlerin aşırı çoğalabileceği ve pandalar dahil, doğal dengeye zarar verebileceği değerlendiriliyor.
Çevreciler, pandaların yaşadıkları ormanları koruyarak diğer türlerin yaşam alanlarını da koruduklarını düşünüyorlardı.
Yapılan araştırmaya göre, panda koruma alanlarının 1960'lı yıllarda oluşturulması sonrası, bu bölgelerdeki leopar nüfusu yüzde 81 oranında azaldı. Kar leoparları yüzde 38, kurt nüfusu ise yüzde 77 oranında düştü.
Asya yaban köpeklerinin soyu ise tükenme noktasına geldi, nüfusları yüzde 95 azaldı.
Çinli ekibin yaptığı araştırma, 66 panda koruma alanının da içinde olduğu 73 koruma altındaki bölge özelinde gerçekleştirildi.
Araştırmayı yürüten ekibin lideri Sheng Li, "Bu bulgular, tek türü koruma altına almak amacıyla oluşturulan koruma bölgeleri yerine biyoçeşitlilik amaçlayan koruma alanlarına yönelmemiz gerektiğini gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.
Araştırma ekibi, yırtıcıların nüfusundaki büyük düşüşün 1990'lı yıllarda, kaçak avlanma, hastalıklar ve odun ticareti nedeniyle gerçekleştiğine inanıyor.
Uzmanlar dalgayı tersine çevirebilmek için büyük yırtıcıların besin halkasında olan hayvanların da yer aldığı daha büyük koruma alanlarının oluşturulması önerisini yapıyor.
Yıllar içinde alınan önlemlerle pandalar, tehlike altındaki türler kategorisinden, kırılgan türler kategorisine çıkarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!