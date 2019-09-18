Panda Çuang Çuang'ın zamansız ölümüne Çin'den soruşturma

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin tarafından Tayland'da bir hayvanat bahçesine ödünç verilen dev panda Çuang Çuang'ın zamansız ölümü üzerine Çinli uzmanlar bir soruşturma başlatıyor.
Çuang Çuang, 2003 yılından bu yana Tayland'ın Çang Mai bölgesindeki hayvanat bahçesinde yaşıyordu.
Çiftleşmesi istenen dişi panda Lin Hui'ye ilgi göstermeyen Çuang Çuang'ın cinsel isteğini artırmak için çeşitli yöntemler denenmiş ve hikayesi bütün Tayland'da izlenir olmuştu.
Çuang Çuang'ın Pazartesi günü beklenmedik bir anda gelen ölümü anavatanı Çin'in sosyal medyasında büyük bir öfke dalgası yarattı. Bir çok Çinli Tayland'ı hayvana doğru dürüst bakmamakla suçladı.
Çuang Çuang 19 yaşındaydi. Dev pandalar esaret koşullarında ortalama 25 ila 30 yıl yaşıyorlar.
Soyları tükenme tehdidi altındaki türler listesindeki dev panda bir süredir sayılarındaki artış nedeniyle Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından "hassas çizgide olan türler" listesine geçirilmişti.
Çin, bir diplomatik ilişkileri güçlendirme yöntemi olarak dev pandaları farklı ülkelerin hayvanat bahçelerine ödünç veriyor.
Başka ülkelere bir süreliğine gönderilen pandaların tek tek yaşamları Çin medyası tarafından yakından izleniyor ve haberleştiriliyor.
Çin resmi haber ajansı Xinhua, Çuang Çuang'ın ölüm nedeninin bulunması için bir soruşturma yürütüleceğini ve Çin Panda Koruma ve Araştırma Merkezi uzmanlarının bu soruşturmaya katılmak için Chiang Mai'a gideceğini duyurdu.
Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'daki bazı kullanıcılar Çuang Çuang'ın ölümünden Tayland'ı sorumlu tutuyor ve Tayland'ın pandalara bakamadığını öne sürüyor.
Bir kısım kullanıcı ise yine Tayland'da bulunan dişi panda Lin Hui'nin Çin'e geri dönmesini talep ediyor.
Çuang Çuang, Tayland'daki hayvanat bahçesinde cinsel isteğinin uyanması için diyetinin değiştirilmesinden, panda çiftleşme videoları seyrettirmeye kadar çeşitli deneysel yöntemlere maruz kalmıştı.
Bütün bu çabalara karşın Çuang Çugang yine Çin tarafından Tayland'a ödünç verilen dişi dev panda Lin Hui'ye ilgi göstermeyince, suni döllenme yoluyla hamile bırakılan Lin Hui 2009 yılında doğurmuştu.
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