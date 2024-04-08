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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pancar toplarken kayalıklardan düşüp öldü

        Pancar toplarken kayalıklardan düşüp öldü

        Batman'ın Sason ilçesinde pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen 72 yaşındaki Cemal Babayiğit hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 22:04 Güncelleme: 08.04.2024 - 22:04
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        Pancar toplamak ölüm getirdi!
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        Batman'daki olay, Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde meydana geldi. Pancar toplayarak geçimini sağlayan Cemal Babayiğit, çıktığı kayalık bölgeden dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Düştüğü yere ulaşılan Babayiğit’in, yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Babayiğit’in cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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