Pancar toplarken kayalıklardan düşüp öldü

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Batman'daki olay, Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde meydana geldi. Pancar toplayarak geçimini sağlayan Cemal Babayiğit, çıktığı kayalık bölgeden dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Düştüğü yere ulaşılan Babayiğit’in, yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Babayiğit’in cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.