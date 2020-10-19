Pancar kazanına giden buhar borusu patladı: 2 işçi yaralı - ERZİNCAN

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Pancardan şeker üretimi gerçekleştiren ve özel sektöre ait olan bir şeker fabrikasındaki pancar kazanına giden buhar borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.İhbar üzerine fabrikaya sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Patlamanın şiddetiyle üretim sahasındaki işçiler Mahzuni B. ve Orhan M. yaralandı.Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.