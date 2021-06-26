Yunanistan temsilcisinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Dimitris ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2017 yılından beri UNICS Kazan'ı çalıştıran Yunan başantrenör, Rus ekibini geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nda finale taşımıştı.