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        Haberler Spor Futbol Panathinaikos taraftarlarından Fatih Terim'e büyük tepki! - Futbol Haberleri

        Panathinaikos taraftarlarından Fatih Terim'e büyük tepki!

        Panathinaikos'un şampiyonluk şansının bitmesinin ardından Panathinaikos taraftarları sosyal medya üzerinden tepkilerini Fatih Terim'e ve yönetime çevirdi. İşte yazılanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:52
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        • 1

          Panathinaikos'un PAOK'a 4-1 yenilerek üst üste 3. yenilgisini alıp şampiyonluğa veda ettiği maçın ardından taraftarların büyük öfkesi vardı.

        • 2

          Panathinaikoslu taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına büyük tepki gösterdi.

        • 3

          Yunan basınından Sportdog'un derlediği Panathinaikoslular'ın tepkileri şöyle:

          "Futbol takımının yok oluşuna şükürler olsun, şimdi basketbola geçiyoruz."

        • 4

          "Ivan Jovanovic teknik direktördü, Fatih Terim teknik direktör taklidi yapıyor."

        • 5

          "Sadece Bernard'a büyük bir saygı duyuyorum. Başkan, teknik direktör ve Ioannidis dışındaki diğer oyunculara söylenecek söz yok."

        • 6

          "Dünyada bir ilk. 1. sıradaki takım teknik direktör değiştirip sezonu 4. bitiriyor."

        • 7

          "Emekli olmuş Fatih Terim'i hemen evine gönderin. Son maçları kurtarmak için başka biri gelsin."

        • 8

          "Teknik direktör değişikliği muhteşem oldu. Hangi sirk size ilham verdi?"

        • 9

          KOVULACAK İDDİASI

          Yunan basınında Sport24, Panathinaikos'un sezon sonunda Fatih Terim ile yollarını kesin olarak ayıracağını duyurdu.

          Ayrıca, kısa süre içerisinde yapılacak toplantı sonrası Terim'in son 2 lig maçı ve kupa finaline dahi çıkamayabileceği belirtildi.

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