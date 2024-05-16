Panathinaikos taraftarlarından Fatih Terim'e büyük tepki!
Panathinaikos'un şampiyonluk şansının bitmesinin ardından Panathinaikos taraftarları sosyal medya üzerinden tepkilerini Fatih Terim'e ve yönetime çevirdi. İşte yazılanlar...
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Panathinaikos'un PAOK'a 4-1 yenilerek üst üste 3. yenilgisini alıp şampiyonluğa veda ettiği maçın ardından taraftarların büyük öfkesi vardı.
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Panathinaikoslu taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına büyük tepki gösterdi.
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Yunan basınından Sportdog'un derlediği Panathinaikoslular'ın tepkileri şöyle:
"Futbol takımının yok oluşuna şükürler olsun, şimdi basketbola geçiyoruz."
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"Ivan Jovanovic teknik direktördü, Fatih Terim teknik direktör taklidi yapıyor."
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"Sadece Bernard'a büyük bir saygı duyuyorum. Başkan, teknik direktör ve Ioannidis dışındaki diğer oyunculara söylenecek söz yok."
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"Dünyada bir ilk. 1. sıradaki takım teknik direktör değiştirip sezonu 4. bitiriyor."
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"Emekli olmuş Fatih Terim'i hemen evine gönderin. Son maçları kurtarmak için başka biri gelsin."
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"Teknik direktör değişikliği muhteşem oldu. Hangi sirk size ilham verdi?"
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KOVULACAK İDDİASI
Yunan basınında Sport24, Panathinaikos'un sezon sonunda Fatih Terim ile yollarını kesin olarak ayıracağını duyurdu.
Ayrıca, kısa süre içerisinde yapılacak toplantı sonrası Terim'in son 2 lig maçı ve kupa finaline dahi çıkamayabileceği belirtildi.
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