Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında Atina'da oynanan THY EuroLeague maçında Filistin unutulmadı. Tribünlere Filistin bayrakları asan Yunan taraftarlar, 'Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük' pankartı açarak da İsrail'e tepki gösterdi.
Giriş: 13.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:07
THY EuroLeague'in 9. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında OAKA Arena'da oynanan müsabakada Yunan taraftarlar, Filistin'e destekte bulundu.
Taraftarlar, 'Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük' yazılı pankart açarak, İsrail'e tepki gösterdi.
Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Maccabi'yi 93-87'lik skorla mağlup etti.
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