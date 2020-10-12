Panathinaikos Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Poyatos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Temmuzda göreve getirilen Poyatos yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan liginde çıktığı 3 maçta bir puan toplayabilmişti.