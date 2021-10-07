2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 21:00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

PANATHINAIKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

PANATHINAIKOS FENERBAHÇE BEKO CANLI (21:00)