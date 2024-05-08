Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın gurur tablosu

“Maccabi Tel Aviv‘i tebrik ederim, onlara çok büyük saygı duyuyorum. Seri boyunca sonuna kadar oynadılar ama taraftarlarımızın önünde kazanmayı başardık. İnanılmaz bir sezon, Final Four’da olmayı hak ettik. Sezon boyunca harika oynadık ve ikinciliği aldık. İlk maçı kaybettik ama öz güvenimizi hiç yitirmedik, hep kendimize inandık. Oyuncularımıza hep sonuna kadar güvendim. Bu kez yumruklarımı tüm taraftarlarımız ve beni destekleyen Türk halkı için kaldırıyorum. EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin.”