Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın gurur tablosu
Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos, THY EuroLeague çeyrek final serisinin beşinci maçında Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 yenerek seriyi 3-2'ye getirip Final Four'a katıldı. Ataman, galibiyetten sonra büyük sevinç yaşadı ve Türk halkına teşekkür etti. Seri boyunca çekişmeli anlar yaşandı ve Ataman'a bir tehdit geldi ancak o Türk olduğunu vurgulayarak cevap verdi. Ataman, kariyerinde altıncı kez Final Four'a katılma başarısı elde etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ataman'ı tebrik etti
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THY EuroLeague Play-Off çeyrek final serisi 5’inci maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 mağlup ederek seride durumu 3-2’ye getirdi ve Final Four'a adını yazdırdı. Galibiyetten sonra büyük sevinç yaşayan Ataman, Final Four’u coşkuyla kutladı.
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Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinakos, THY EuroLeague Play-Off çeyrek final serisi 5’inci maçında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 mağlup ederek seride 3-2 üstünlük sağladı ve Final Four'a katılma hakkı kazandı.
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Çekişmeli ve tartışmalı geçen serinin ardından Maccabi Playtika Tel Aviv’i 5’inci maçta elemeyi başaran Panathinakos’ta başantrenör Ergin Ataman, mücadele sonrası büyük sevinç yaşadı. 12 yıl sonra Panathinakos’u ilk kez Final Four’a taşıyan Ataman, maç sonrasında yumruklarını havaya kaldırarak mutluluğunu taraftarlar ile paylaştı.
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Serinin 1-1'e geldiği maçın ardından Maccabi Tel Aviv'in teknik ekibinden bir çalışan, “İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana neler yapacağını göreceğiz” sözleriyle Ergin Ataman’ı tehdit etmiş, bu sözlerin üzerine ise Ataman, “Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız” şeklinde cevap vermişti.
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Seride İsrail temsilcisine 3-2’lik üstünlük sağlayarak takımını Final Four’a çıkaran 58 yaşındaki deneyimli başantrenör, bu zaferle birlikte kariyerindeki 6’ncı Final Four’unu görmüş oldu.
Ergin Ataman'ın Anadolu Efes ile beraber kazandığı iki de EuroLeague şampiyonluğu bulunuyor.
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ERGİN ATAMAN: YUMRUKLARIMI BENİ DESTEKLEYEN TÜRK HALKI İÇİN KALDIRIYORUM
Maccabi Playtika Tel Aviv karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, şu yorumlarda bulundu:
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“Maccabi Tel Aviv‘i tebrik ederim, onlara çok büyük saygı duyuyorum. Seri boyunca sonuna kadar oynadılar ama taraftarlarımızın önünde kazanmayı başardık. İnanılmaz bir sezon, Final Four’da olmayı hak ettik. Sezon boyunca harika oynadık ve ikinciliği aldık. İlk maçı kaybettik ama öz güvenimizi hiç yitirmedik, hep kendimize inandık. Oyuncularımıza hep sonuna kadar güvendim. Bu kez yumruklarımı tüm taraftarlarımız ve beni destekleyen Türk halkı için kaldırıyorum. EuroLeague şampiyonluğu için geliyoruz, bu yumruklar bütün Avrupa'ya gelsin.”
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN ATAMAN’A TEBRİK
Yunanistan ekibi Panathinaikos’un İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i mağlup ederek 12 yılın ardından adını THY EuroLeague Final Four’una yazdırdığı mücadelenin ardından başantrenör Ergin Ataman’a başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Avrupa’nın ve Türkiye’nin birçok yerinden tebrik mesajları geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Beşiktaşlı yönetici Şeref Yalçın gibi birçok isim Ataman’ı kutladı.
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Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Türk halkına desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.
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Ergin Ataman, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:
“Başta tüm maçları izleyen ve bu maçın hemen ardından beni arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere beni ve Panathinaikos’u destekleyen tüm Türk halkına teşekkür ediyorum.”