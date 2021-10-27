2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 21:00'de Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

PANATHINAIKOS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.