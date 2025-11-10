Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Basketbol Panathinaikos AKTOR, Kenneth Faried'i transfer etti! - Basketbol Haberleri

        Panathinaikos AKTOR, Kenneth Faried'i transfer etti!

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li pivot Kenneth Faried'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 12:55 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Panathinaikos'a ABD'li pivot!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li pivot Kenneth Faried'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 35 yaşındaki Faried ile iki aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        Faried, 2011 NBA draftında Denver Nuggets tarafından 1. tur 22. sıradan seçildi. Nuggets'ın yanı sıra NBA'de Brooklyn Nets ve Houston Rockets formaları giyen tecrübeli basketbolcu, sonrasında Çin, Porto Riko, Meksika, İtalya ve son olarak Tayvan'da görev yaptı.

        ABD Milli Takımı ile 2014 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Faried, NBA'deki normal sezon kariyerinde 11,4 sayı ve 8,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

        Panathinaikos, daha önce de CSKA Moskova formasıyla Avrupa'da görev alan Faried'i renklerine bağlayarak Ömer Faruk Yurtseven, Mathias Lessort ve Richaun Holmes'un sakatlık yaşadığı dönemde pivot rotasyonuna önemli bir takviye yapmış oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Fedakar lider Paulista!
        Fedakar lider Paulista!
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Habertürk Anasayfa