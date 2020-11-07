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Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Shelvin Mack'i kadrosuna kattı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Shelvin Mack'i renklerine bağladı

07.11.2020 - 21:21 | Güncelleme: ABONE OL
Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Shelvin Mack'i kadrosuna kattı

Panathinaikos Kulübü, 30 yaşındaki Mack ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mack, Washington Wizards tarafından 2011'de draft edildiği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ayrıca Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks, Utah Jazz, Orlando Magic, Memphis Grizzlies, Charlotte Hornets formaları giymişti. NBA'in normal sezonlarında 456 karşılaşmaya çıkan Mack, maç başına 6,6 sayı, 3,1 asistle oynamıştı.

İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'da da forma giyen Mack, son olarak görev yaptığı Hapoel Kudüs ile İsrail liginde 12,1 sayı, 3,6 ribaunt, 2,7 asist ortalamaları yakalamıştı.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Panathinaikos, 13. sırada yer aldı.

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