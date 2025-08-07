Panathinaikos: 0 - Shakhtar Donetsk: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos'la 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Ağustos Perşembe Günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Panathinaikos'a konuk oldu.
Olympic Stadium Athens'te oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Ağustos Perşembe Günü Polonya'da oynanacak.
Öte yandan günün diğer sonuçları şu şekilde:
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Noah (Ermenistan): 1-1
Fredrikstad (Norveç) - Midtjylland (Danimarka): 1-3
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya): 4-1
CFR Cluj (Romanya) - Braga (Portekiz): 1-2
Hacken (İsveç) - Brann (Norveç): 0-2
PAOK (Yunanistan) - Wolfsberger (Avusturya): 0-0
Zrinjski (Bosna Hersek) - Breidablik (İzlanda): 1-1
Panathinaikos (Yunanistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0
FCSB (Romanya) - Drita (Kosova): 3-2
Servette (İsviçre) - Utrecht (Hollanda): 1-3
Karşılaşmaların rövanşları, 12 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.