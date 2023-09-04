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        Haberler Spor Futbol Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırıda öldü - Futbol Haberleri

        Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırıda öldü

        Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, ülkesinde yaşadığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 17:11 Güncelleme: 04.09.2023 - 17:11
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        Panamlı futbolcu silahlı saldırıda öldü!
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        Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Ülke basınında yer alan haberlere göre, taksi şoförünü rehin alarak Panama'nın Colon kentindeki bir binanın önünde araçtan inen silahlı saldırganlar, aralarında Hernandez'in de olduğu bir grubun üzerine ateş açtı.

        Saldırı neticesinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Hernandez'in yanı sıra 7 kişi yaralandı. Olayın failleri ise kaçtı.

        Son aylarda uyuşturucu kartelleri arasında birçok çatışmanın yaşandığı Colon kentinde, Hernandez'e gerçekleştirilen saldırının gerekçesi ise henüz netleşmedi. 40 bin kişinin yaşadığı kentte, karteller arasında bu yıl yaşanan savaşlarda 50'den fazla kişi öldürüldü.

        Stoper bölgesinde oynayan Gilberto Hernandez, Panama Milli Takımı'nda ise iki maçta görev almıştı.

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