17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Panama'nın kuzeydoğusunda yerlilerin yaşadığı, "Tanrı'nın Yeni Işığı" adlı tarikatın kontrolündeki bölgede bir toplu mezarda yedi kişinin cesedi bulundu.
Hamile bir kadınla beş çocuğu ve 17 yaşındaki komşularının, şeytan çıkarma ayini sırasında işkenceyle öldürüldüğü belirtiliyor.
Başsavcılık 15 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı olayla ilgili olarak, aralarında öldürülen kadının babasının da bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öldürülen çocuklardan biri bir yaşında.
Savcı Rafael Baloyes, cesetlerin ayinin yapıldığı kiliseden iki kilometre uzakta bulunduğunu açıkladı.
Polis, Cumartesi gününden bu yana devam eden şeytan çıkarma ayinlerinden, kaçan üç köylünün ihbarıyla haberdar oldu. Kilisede pala, bıçak ve sopaların yanı sıra kurban edilmiş bir keçi bulundu.
Baloyes, evlerinden alınarak kiliseye götürülen ailelerden nedamet getirmelerinin istendiği, sonradan bu kişilere işkence yapıldığını söyledi.
Sopa ve İncil'lerle dövüldüğü belirtilen bu kişilerin, pala ve bıçaklarla öldürüldükleri belirtiliyor.
Aralarında bir çocuğun da bulunduğu zanlıların "Tanrı'dan kendilerine mesaj geldiğini" söyleyerek katliama giriştikleri öne sürülüyor.
Soruşturmaya yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada gözaltına alınanlar arasında hamile kadının kocasının da olduğunu söyledi.
Olayın yaşandığı Ngabe-Bugle bölgesi, başkent Panama City'ye 250 kilometre mesafede.
Ngabe-Bugle, ülkenin en yoksul ve okuma yazma oranının en düşük olduğu bölgelerden biri.
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