Panama'da bir tarikata ait bölgede toplu mezar bulundu

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BBC'de yer alan habere göre, savcı Azael Tugri yaptığı açıklamada, başkent Panama City'nin 350 kilometre batısındaki Ngabe-Bugle bölgesinde bulunan toplu mezarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Toplu mezarda bulunan kalıntıların kaç kişiye ait olduğunun henüz belirlenmediğini belirten Tugri, ceset kalıntılarının adli tıp uzmanları tarafından incelenmek üzere Chiriqui kentine götürüldüğünü kaydetti.

Panama'da ocak ayında aynı bölgede bulunan toplu mezardan 7 cesede ait kalıntılar bulunmuştu. "Tanrı'nın Yeni Işığı" isimli tarikatın kampına yapılan baskında yaşları 1 ila 17 olan 6 çocuk ve bir kadına ait kalıntıların bulunduğu açıklanmıştı.